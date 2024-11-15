Западные СМИ о разговоре Путина с Шольцем

Зеленский и его команда деньги получают большие за войну ,она им мать родная. Как же согласиться на переговоры, нонсенс...

Николай Буглов

Любые переговоры по Украине, учитывая прошлый опыт по этим вопросам, бессмысленны. Украине нельзя давать передышку, как и странам НАТО, потому что они это используют, чтобы создать нам и нашим союзникам больше проблем. Лучше отсечь Черноморские порты от Украины и не допустить возможность блокады для Приднестровья.