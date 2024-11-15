Люблю сравнивать наши и их публикации на одну и ту же тему. Это пир духа какой-то! Надеюсь, вы позицию Кремля уже прочитали, повторять не буду.
Западные СМИ о разговоре Путина с Шольцем
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Ирина Рубан
Зеленский и его команда деньги получают большие за войну ,она им мать родная. Как же согласиться на переговоры, нонсенс...
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4 час.
И
Иринушка
Ливерная колбаса в очередной раз показал себя во всей "красе".....
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3 час.
Николай Буглов
Любые переговоры по Украине, учитывая прошлый опыт по этим вопросам, бессмысленны. Украине нельзя давать передышку, как и странам НАТО, потому что они это используют, чтобы создать нам и нашим союзникам больше проблем. Лучше отсечь Черноморские порты от Украины и не допустить возможность блокады для Приднестровья.
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2 час.
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