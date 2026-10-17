Венгрия одобрит новый бюджет ЕС, только если получит свои средства из фондов объединения. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в видеообращении, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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