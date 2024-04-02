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Советник Шойгу нашел истинный смысл «голой вечеринки» Ивлеевой. Минобороны сочло мероприятие актом ментальной агрессии

Советник Шойгу нашел истинный смысл «голой вечеринки» Ивлеевой. Минобороны сочло мероприятие актом ментальной агрессии

Советник Шойгу назвал голую вечеринку Ивлеевой актом агрессии против России «Голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», стала одним из примеров ментальной агрессии против России.

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