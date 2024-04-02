Советник Шойгу нашел истинный смысл «голой вечеринки» Ивлеевой. Минобороны сочло мероприятие актом ментальной агрессии

Советник Шойгу назвал голую вечеринку Ивлеевой актом агрессии против России «Голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», стала одним из примеров ментальной агрессии против России.
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