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Ари о «Спартаке»: «Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду»

Ари о «Спартаке»: «Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду»

В текущем сезоне Мир РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 17 очков после 11 туров.  «Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Я не согласен.

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