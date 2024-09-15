«Бинотто повесили бы на фонарном столбе». Лео Туррини критикует McLaren

«Бинотто повесили бы на фонарном столбе». Лео Туррини критикует McLarenMcLarenИтальянский автоспортивный журналист и блогер Лео Туррини уверен, что в Ferrari никогда бы не случилось ситуации, которая произошла в McLaren в сезоне-2024.
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