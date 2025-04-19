Век унижений Китая

Американцы не настолько глупые, как кажется стендаперам — в США много умных и образованных людей. При Университете Южной Калифорнии, к примеру, есть центр по изучению Китая, который всерьёз изучает одного из главных стратегических противников США.
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