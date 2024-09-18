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ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

В рамках республиканской недели учреждений дополнительного образования и с целью популяризации их деятельности 7 сентября 2024 в Молодёжном парке состоялся городской праздник детского творчества ´В нашем доме рады всем!´Свои презентационные площадки развернули и шесть клубов государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования .

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