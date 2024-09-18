В рамках республиканской недели учреждений дополнительного образования и с целью популяризации их деятельности 7 сентября 2024 в Молодёжном парке состоялся городской праздник детского творчества ´В нашем доме рады всем!´Свои презентационные площадки развернули и шесть клубов государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования .