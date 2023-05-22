Пригожин: медаль за освобождение Артемовска лучше не выпускать, если она будет раздаваться всем подряд

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что если медаль за взятие Артемовска, которую намерен выпустить врио главы ДНР Денис Пушилин, будет раздаваться всем подряд, то такую награду лучше вообще не создавать.
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