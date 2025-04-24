Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Когда перестанете воровать?»: житель Тувы публично задал простой вопрос местным чиновникам. Теперь перестанут?

«Когда перестанете воровать?»: житель Тувы публично задал простой вопрос местным чиновникам. Теперь перестанут?

Странное дело, но простейший и честный вопрос может вызвать сильный резонанс в очень уставшем от коррупции и воровства обществе.

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Комментарии
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И
Игорь
Сверху, свысока пример для подражания им спущен: сверху затащили в Совет Федерации жену Анатолия Собчака Людмилу Нарусову типа от Тывы. Шойгу тоже побалакал, он тывинец, оформил все красиво и опрятно. Поправьте, коли я соврал, буду только рад признать ошибку.
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2 час.
Игорь Кузнецов
Ради этого риторического вопроса стоило приходить на выездное заседание? Вопрос должен быть конкретным - кто, когда и почему не выполнил что-то, а деньги были истрачены. Будет больше конкретных вопросов, будут меньше воровать, а тех, кого привлекут - самое строгое наказание и физическая работа до конца жизни.
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1 час.
Александр Любицкий
Никогда-пока существуют Офицальные содержантки
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1 час.
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