«Когда перестанете воровать?»: житель Тувы публично задал простой вопрос местным чиновникам. Теперь перестанут?

Сверху, свысока пример для подражания им спущен: сверху затащили в Совет Федерации жену Анатолия Собчака Людмилу Нарусову типа от Тывы. Шойгу тоже побалакал, он тывинец, оформил все красиво и опрятно. Поправьте, коли я соврал, буду только рад признать ошибку.

Игорь Кузнецов

Ради этого риторического вопроса стоило приходить на выездное заседание? Вопрос должен быть конкретным - кто, когда и почему не выполнил что-то, а деньги были истрачены. Будет больше конкретных вопросов, будут меньше воровать, а тех, кого привлекут - самое строгое наказание и физическая работа до конца жизни.