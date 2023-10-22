Какие повседневные фрукты предотвращают старение и влияют на здоровье кишечника

«ВК Пресс» решил разобраться: в чем польза печеных фруктов и как они влияют на организм. Калорийность и состав Фото "ВК Пресс" Примерная калорийность печеных яблок составляет около 58–60 калорий на сто граммов продукта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии