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ВК Пресс

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  • ЧилиИвано
    Если посмотреть ТАК, то людей за что любить, Господу Богу Всевышнему ; мы все, ещё те паскуды ; получаем удовольствие...За что политолог ...
  • Геннадий Свидерский
    Плохой человек. А за что жидов паскудных любить ? Мочат вас и по делом .За что политолог ...
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Какие повседневные фрукты предотвращают старение и влияют на здоровье кишечника

Какие повседневные фрукты предотвращают старение и влияют на здоровье кишечника

«ВК Пресс» решил разобраться: в чем польза печеных фруктов и как они влияют на организм. Калорийность и состав Фото "ВК Пресс" Примерная калорийность печеных яблок составляет около 58–60 калорий на сто граммов продукта.

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