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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарвин Хэм отверг предположение о том, что «Лейкерс» стоило проиграть «Пеликанс», чтобы избежать встречи с «Наггетс» в 1-м раунде

Главный тренер «озерников» Дарвин Хэм отверг предположение о том, что его команда могла быть специально настроена на поражение в первом матче плей-ин, чтобы избежать встречи с действующими чемпионами в 1-м раунде.

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