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Чемпион мира Нурсултан Жубаткан передал 1 млн тенге детскому дому в Мангистау

Чемпион мира Нурсултан Жубаткан передал 1 млн тенге детскому дому в Мангистау

Мангистауский борец, являющийся одной из ярких фигур отечественного спорта, направил на благотворительность один миллион тенге, которые предназначены на нужды детского дома, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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