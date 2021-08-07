Американские специалисты считают, что против коронавируса может помочь средство от глистов

Специалисты из США обнаружили, что препарат от глистов может помочь в лечении коронавируса. Как сообщается, в препаратах от глистов содержатся салициланилиды – большая группа соединений, которые эффективны в качестве антипаразитарных средств.
Специалисты из США обнаружили, что препарат от глистов может помочь в лечении коронавируса. Как сообщается, в препаратах от глистов содержатся салициланилиды – большая группа соединений, которые эффективны в качестве антипаразитарных средств.
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