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Американские специалисты считают, что против коронавируса может помочь средство от глистов

Американские специалисты считают, что против коронавируса может помочь средство от глистов

Специалисты из США обнаружили, что препарат от глистов может помочь в лечении коронавируса. Как сообщается, в препаратах от глистов содержатся салициланилиды – большая группа соединений, которые эффективны в качестве антипаразитарных средств.

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