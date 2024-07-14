Свыше 60 тысяч мальков стерляди запустили в калужскую Оку

В Калужской области в реку Оку выпустили 62 063 малька стерляди весом 2,5 грамма. Это было сделано в рамках компенсации ущерба, нанесенного природе во время расчистки реки Лужа в районе МалоярославцаВ Калужской области в реку Оку выпустили 62 063 малька стерляди весом 2,5 грамма.