Экономика: штрафы за хлам

Вещей много, а вот места для их хранения в квартире не хватает. Детские велосипеды, коляски, коробки с домашней утварью, которая вроде бы и не особа уже нужна, но выбросить жалко, – всё это добро довольно часто россияне пристраивают на долгое хранение в подъездах жилых домов.