Хакеры взломали Валерия Меладзе и опубликовали переписку с братом о Брежневой

Последние два года жизнь братьев Меладзе сильно изменилась. Вместо привычной стабильности, выступлений на корпоративах и голубых огоньках знаменитости столкнулись с серьезными трудностями, которые были связаны не только с невозможностью вести творческую деятельность в России.