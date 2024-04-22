Хакеры взломали Валерия Меладзе и опубликовали переписку с братом о Брежневой

Последние два года жизнь братьев Меладзе сильно изменилась. Вместо привычной стабильности, выступлений на корпоративах и голубых огоньках знаменитости столкнулись с серьезными трудностями, которые были связаны не только с невозможностью вести творческую деятельность в России.
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