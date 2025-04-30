Юридический форум для предпринимателей прошел в Омске

23 апреля 2025 года в Омском областном конгресс-холле при поддержке института бизнес-защиты прошел II юридический форум «Безопасный бизнес 2025», организованный Омским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
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