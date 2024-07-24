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Guardian: Сырский отказался раскрыть данные о потерях ВСУ из-за России

Guardian: Сырский отказался раскрыть данные о потерях ВСУ из-за России

Киев, 24 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отказался раскрывать данные о потерях украинских войск из опасений, что этим якобы может воспользоваться Россия.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
А он и сам не знает, откуда? Кто их там считает, наловят где подвернутся да и на убой. Ну как баранов.
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