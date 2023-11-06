Опубликованы документы о зверствах нацистов в Киеве в годы оккупации

В годовщину 80-летия освобождения Киева от нацистов в Музее Победы в Москве в рамках проекта «Без срока давности» были представлены рассекреченные документы о зверствах нацистов и их пособников в Киеве и Киевской области в годы оккупации.
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