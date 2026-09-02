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Газета «Культура»

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«Но и тьма не затмит от Тебя...»: за что греки обожали свою королеву Ольгу Романову

«Но и тьма не затмит от Тебя...»: за что греки обожали свою королеву Ольгу Романову

175 лет назад, 22 августа (3 сентября) 1851 года, родилась великая княжна Ольга Константиновна, которой суждено было стать в шестнадцатилетнем возрасте супругой греческого короля Георга I.

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