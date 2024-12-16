Заявления Путина и спасение экипажа "Волгонефть 239": главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в ходе заседания коллегии Минобороны РФ, в частности, о серийном выпуске баллистических ракетных комплексов "Орешник" и о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ.
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