Наш ответ прихреневшим от безнаказанности япошкам

Японский генконсул Кавагути Ёсиасу за сутки до открытия величественного памятника в Хабаровске – советский солдат разбивает прикладом винтовки японский пограничный столб - направил организаторам церемонии возмущенную ноту:«Хризантема является национальным цветком Японии.
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