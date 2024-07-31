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"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем

"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем

© AFP2024 / SERGEI SUPINSKY Сегодня 5,8K прочитали На Украине в экспертном сообществе начинают подозревать, что киевский режим может на каком-то этапе не вписаться в поворот глобальной политики, и тогда для Киева дело закончится плохо.

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