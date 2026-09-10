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Почему 115 миллионов Долиной от аферистов могут остаться лишь цифрой на бумаге

Почему 115 миллионов Долиной от аферистов могут остаться лишь цифрой на бумаге

Адвокат Князев объяснил, почему Лариса Долина может годами ждать свои 115 млн рублей Лефортовский суд Москвы встал на сторону народной артистки и взыскал с группы осужденных мошенников около 115 миллионов рублей за аферу с ее квартирой в Хамовниках.

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