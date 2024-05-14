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МЗ РФ: список якобы запрещенных для водителей лекарств является информационным

МЗ РФ: список якобы запрещенных для водителей лекарств является информационным

Министерство здравоохранения России (МЗ) официально заявило, что опубликованный в соцсетях список лекарств, после применения которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит исключительно информационный характер.

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