Выборы главы нового муниципалитета в Челябинской области прошли без сюрпризов

Коркинский муниципальный округ возглавила Наталья Лощинина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняли единогласно участники заседания собрания депутатов Коркинского муниципального округа, прошедшего сегодня, 24 ноября.
Коркинский муниципальный округ возглавила Наталья Лощинина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняли единогласно участники заседания собрания депутатов Коркинского муниципального округа, прошедшего сегодня, 24 ноября.
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