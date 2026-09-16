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Татар-информ

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В России пройдет федеральная акция «С бабушкой в кино»

В России пройдет федеральная акция «С бабушкой в кино»

С 25 сентября по 7 октября в российских кинотеатрах пройдет федеральная социальная акция «С бабушкой в кино».

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