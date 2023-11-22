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Военное обозрение

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Представитель армии обороны Израиля: ХАМАС может использовать прекращение огня для перегруппировки и пополнения запасов

Представитель армии обороны Израиля: ХАМАС может использовать прекращение огня для перегруппировки и пополнения запасов

Военные действия армии обороны Израиля против ХАМАС привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа, считающимся одним из самых густонаселенных анклавов в мире.

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