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Глава Минтруда назвал размер новогодней индексации выплат для неработающих пенсионеров

Глава Минтруда назвал размер новогодней индексации выплат для неработающих пенсионеров

Неработающие пенсионеры в России с 1 января будут получать на 4,8% больше. Выплаты будут увеличены в рамках программы двухэтапной индексации, рассказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.

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