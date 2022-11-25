Глава Минтруда назвал размер новогодней индексации выплат для неработающих пенсионеров

Неработающие пенсионеры в России с 1 января будут получать на 4,8% больше. Выплаты будут увеличены в рамках программы двухэтапной индексации, рассказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.