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Аудитория Rutube подскочила в два раза. Интересно, почему

Аудитория Rutube подскочила в два раза. Интересно, почему

Аудитория Rutube стремительно растет на фоне замедления Youtube — ну и пиратские сериалы там естьСреднесуточная аудитория десктопных и мобильных приложений Rutube среди россиян старше 12 лет удвоилась за последний год, достигнув отметки в 4, 4 миллиона человек в июне, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope — в то же время аудитория YouTube в России выросла на 9, 4% до 55, 6 миллиона пользователей, а «ВКонтакте» на 5%, до 54, 7 миллиона пользователей.

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