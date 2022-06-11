Жалгас Жумагулов обратился к чемпиону AMC FIGHT NIGHT: «Ты зверь»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Instagram обратился к чемпиону лиги AMC FIGHT NIGHT Нариману Аббасову, который вчера защитил свой титул в бою с Марифом Пираевым: «Поздравляю тебя! Брат, ты зверь» Гол Абата Айымбетова в ворота Беларуси Казахстан сыграл вничью с Беларусью: сборная Адиева не проигрывает уже три матча подряд и возглавляет свою группу Лиги наций.
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