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Жалгас Жумагулов обратился к чемпиону AMC FIGHT NIGHT: «Ты зверь»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Instagram обратился к чемпиону лиги AMC FIGHT NIGHT Нариману Аббасову, который вчера защитил свой титул в бою с Марифом Пираевым:  «Поздравляю тебя! Брат, ты зверь»   Гол Абата Айымбетова в ворота Беларуси Казахстан сыграл вничью с Беларусью: сборная Адиева не проигрывает уже три матча подряд и возглавляет свою группу Лиги наций.

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