Посол РФ: россияне в Казахстане активно голосуют

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Россияне 20 сентября активно посещают избирательные участки, открытые на территории Казахстана для голосования на выборах депутатов Государственной думы.
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