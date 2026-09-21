От очереди за паспортом до колоний и выдворения: история пребывания в России нескольких ценных иностранных специалистов

Красноярские правоохранители отчитались о впечатляющей кадровой ротации в среде новых россиян: сразу четверо мигрантов лишились приобретённого гражданства РФ.
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а чего четверо то?Маловато
У бабушки было четверо. У другой... трое. А сейчас какой максимум? Все с высшим образованием
Гнать тварей из страны без суда и следствия. Достали сволочи.
С четырьмя разобрались, Это хорошо. Но таких "хероев" по России-матушке пока сотни тысяч бегают. С ними когда разбираться будут?
Россия без мигрантской нечисти! Очистим Россию от мигрантов!
Вот что в Гейропке, что у нас... Не хватает людей... Свободные женщины не желают рожать... А в Азии такого нет... Там женщина делает то, что муж велит... И глаза не смеет поднять... И в результате... народонаселение азиатов растёт как на дрожжах... А мы вымираем постепенно... и завозим даже индусов, т.к. таджиков, узбеков, азеров и киргизов... не хватает
А ТО ЧТО ИХ--МИЛЛИОНЫ ---А ЭТО НЕ ТО ЧТО КАПЛЯ В МОРЕ ЭТО УЖЕ АНКЛАВЫ И СКОРО ТУДА ПОЛИЦИЯ ЗАХОДИТЬ БУДЕТ ТОЛЬКО С БРОНЕТРАНСПОРТЕРАМИ -----ЕВРОПА ПРИМЕР ВАМ ЧИНОВНИКИ
Все хорошо, прекрасная маркиза?!?!.