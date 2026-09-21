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Аргументы недели

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От очереди за паспортом до колоний и выдворения: история пребывания в России нескольких ценных иностранных специалистов

От очереди за паспортом до колоний и выдворения: история пребывания в России нескольких ценных иностранных специалистов

Красноярские правоохранители отчитались о впечатляющей кадровой ротации в среде новых россиян: сразу четверо мигрантов лишились приобретённого гражданства РФ.

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Леонид Руси

Вот что в Гейропке, что у нас... Не хватает людей... Свободные женщины не желают рожать... А в Азии такого нет... Там женщина делает то, что муж велит... И глаза не смеет поднять... И в результате... народонаселение азиатов растёт как на дрожжах... А мы вымираем постепенно... и завозим даже индусов, т.к. таджиков, узбеков, азеров и киргизов... не хватает