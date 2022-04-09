Джордж Расселл: «Цель на гонку – постараться победить Норриса и удержать позади Сайнса»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии. Также Расселл рассказал о целях на гонку, учитывая текущие возможности болида.

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