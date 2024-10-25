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В МИД раскрыли позволившую Украине совершить вылазку в Курскую область причину

В МИД раскрыли позволившую Украине совершить вылазку в Курскую область причину

У Украины не было ни малейших шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада. Позволившую Киеву совершить атаку в Курской области причину раскрыл посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.

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