У Украины не было ни малейших шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада. Позволившую Киеву совершить атаку в Курской области причину раскрыл посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.
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