У Украины не было ни малейших шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада. Позволившую Киеву совершить атаку в Курской области причину раскрыл посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.