Политолог из Ирландии Чей Боуз проинформировал о том, что дать старт переговорному процессу по бушующему на территории Украины противостоянию не получиться до того момента, пока в регионах Российской Федерации находятся боевики Вооружённых сил киевского режима.
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