Нижегородец, покоривший Голливуд: как стал актером и чем прославился Марк Эйдельштейн

Актер, уроженец Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн в скором времени отметит свое 23-летие. В столь молодом возрасте он уже успел снискать мировую славу, прогремев в фильме голливудского режиссера «Анора».
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