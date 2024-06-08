По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавшее виды международное экспертное сообщество.
Турция нанесла удар в спину Евросоюзу и НАТО
Комментарии
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Natalija Osminina
Не смешите. Запад умирает, можно сказать, его уже нет. Нельзя же думать, что Эрдоган глупее Вас.
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15 час.
Людмила Свириденко
Так свои помидоры жальче, чем чужой Запад)).
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13 час.
Natalija Osminina
Просто он выбирал: чья возьмет. Когда понял, что побеждает Россия, естественно, отмежевался от Запада.
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12 час.
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