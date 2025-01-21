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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЦВО отработали способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ходе занятия по тактической медицине в Алтайском крае

Военнослужащие ЦВО отработали способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ходе занятия по тактической медицине в Алтайском крае

Также военнослужащие изучили порядок использования медицинских препаратов и способы эвакуации раненых с поля боя с «красной», «жёлтой» и «зелёной» зоны.

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