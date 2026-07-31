Изображение сгенерировано нейросетью На фоне беспрецедентной статистики по совершению преступлений мигрантами в России их бесцеремонность просто зашкаливает.
«Таджики пусть кайфуют, а русский пусть воюет»: проживающий в Москве мигрант поделился мнением в соцсетях
Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Коренное население России ,и прежде всего русские , сокращается с фантастической скоростью, благодаря социально-экономической политике властей ,поэтому хоть как то скрыть этот процесс ,раздают кишлачникам паспорта направо и налево.И вроде как численность населения не так быстро сокращается. Нотакая раздача паспортов кому ни попадя приведёт к мощной конфратации междуи коренным населением и пришлыми мастурбеками и таким образом грозит развалом России. Но этот развал России кому то необходим. Поэтому завоз басмачей будет продолжаться ускоренными темпами.
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Однако есть хоты бы материнский капитал в помощь, проблемы ещё моральные, поведенческие.
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1 м.
Игорь Человек
Наши власти усиленно выживают русских! Привозят мигрантов и криминал. Позволяют преступникам мигрантам сбегать из страны. Русские мужики и Россияне гибнут на войне с фашистами. Закрывают школы в сёлах.
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4 н.
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