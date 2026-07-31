ЮГ

Юрий Гаврилов

Коренное население России ,и прежде всего русские , сокращается с фантастической скоростью, благодаря социально-экономической политике властей ,поэтому хоть как то скрыть этот процесс ,раздают кишлачникам паспорта направо и налево.И вроде как численность населения не так быстро сокращается. Нотакая раздача паспортов кому ни попадя приведёт к мощной конфратации междуи коренным населением и пришлыми мастурбеками и таким образом грозит развалом России. Но этот развал России кому то необходим. Поэтому завоз басмачей будет продолжаться ускоренными темпами.