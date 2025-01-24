По сложным маршрутам в заповедниках Крыма можно будет пройти только с инструктором-проводником

Фото: Заповедный КрымОценить величие гор, восхититься силой рек и водопадов, полюбоваться панорамой городов и морским горизонтом с высоты теперь можно только в сопровождении профессионала, пишет «Крымская газета».
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