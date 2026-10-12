‼️🇺🇦🇺🇸 Зеленский отказался от энергетического перемирия на условиях Трампа и продолжил истерить из-за дизельной сделки ▪️Наркоклоун фактически подтвердил, что объявленное Трампом перемирие касается прежде всего российских НПЗ, однако считает такие условия неравноценными.