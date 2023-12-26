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Губерниев ответил на обвинения после сотрудничества с «Локомотивом»

Губерниев ответил на обвинения после сотрудничества с «Локомотивом»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сотрудничество с московским «Локомотивом». «Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю очень много бабок? В клубе я делаю максимум, и воспряла команда.

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