Губерниев ответил на обвинения после сотрудничества с «Локомотивом»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сотрудничество с московским «Локомотивом». «Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю очень много бабок? В клубе я делаю максимум, и воспряла команда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии