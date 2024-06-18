В Приморье автомобиль с людьми застрял при переезде через реку

Вахтовый автомобиль с людьми застрял при попытке форсировать реку Максимовка, сообщает пресс-служба министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края 18 июня в соцсети «ВКонтакте».
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