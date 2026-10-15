“Eric Deters, the Republican donor who accused Kimberly Guilfoyle of asking him to wire her $100,000 to pay her American Express bill in exchange for her help with the Trump administration ahead of her Senate confirmation hearing, has filed a defamation lawsuit against Guilfoyle and her legal team,” CBS News reports.
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