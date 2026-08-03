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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска петербургского главка пресекли многомиллионное мошенничество с недвижимостью

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при поддержке бойцов Росгвардии задержали троих предполагаемых участников мошеннической схемы — 54-летнего неработающего мужчину, 35-летнюю юрисконсульта нотариальной конторы и 53-летнего временно исполняющего обязанности нотариуса.

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