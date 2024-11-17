На Apple подали в суд из-за «принуждения» к использованию iCloud - требуют почти $4 млрд

Apple столкнулась с коллективным иском на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов) от группы по защите прав потребителей, которая утверждает, что компания завышала цены на услуги хранения данных iCloud для миллионов британских клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии