Синоптик Леус: август в Москве не станет слишком жарким или холодным

В среду вечером официальный представитель столичного погодного центра «Фобос» Михаил Леус в ходе диалога с РИА Новости проинформировал о том, что августовский период в столице Российской Федерации с высокой вероятностью окажется окажется достаточно умеренным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии