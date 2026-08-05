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Синоптик Леус: август в Москве не станет слишком жарким или холодным

Синоптик Леус: август в Москве не станет слишком жарким или холодным

В среду вечером официальный представитель столичного погодного центра «Фобос» Михаил Леус в ходе диалога с РИА Новости проинформировал о том, что августовский период в столице Российской Федерации с высокой вероятностью окажется окажется достаточно умеренным.

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