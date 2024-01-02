Французскую экономику восстановит отмена антироссийских санкций. Пока что введенные против РФ ограничения убивают Францию, написал глава партии «Патриоты» Флориан Филипо в соцсети X В стране уже случился «резкий крах производства».
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