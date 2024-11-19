Мощная магнитная буря 20 ноября 2024 года: как подготовиться и чего ожидать Ольга Вайленко20 ноября 2024 года Земля столкнется с одним из значительных геомагнитных возмущений, прогнозируемых специалистами Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).