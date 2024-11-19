НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

322 подписчика

Мощная магнитная буря 20 ноября 2024 года: как подготовиться и чего ожидать

Мощная магнитная буря 20 ноября 2024 года: как подготовиться и чего ожидать

Мощная магнитная буря 20 ноября 2024 года: как подготовиться и чего ожидать Ольга Вайленко20 ноября 2024 года Земля столкнется с одним из значительных геомагнитных возмущений, прогнозируемых специалистами Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх